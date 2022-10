Site das Finanças permite ver quanto vai receber de apoio extraordinário

© Paulo Spranger/Global Imagens

O Portal das Finanças, página eletrónica do fisco, já está a disponibilizar informação sobre qual o montante que cada beneficiário vai receber de apoio extraordinário e se já foi, ou não, emitida a transferência bancária. Para aceder à informação, basta introduzir o número de contribuinte e a senha de acesso ao portal.

"Esta página destina-se à consulta do apoio extraordinário atribuído pela AT [Autoridade Tributária e Aduaneira] às famílias com a finalidade de apoiar diretamente o poder de compra das mesmas e mitigar os efeitos do aumento dos preços dos bens essenciais", lê-se no Portal das Finanças (veja aqui).

O pagamento do apoio extraordinário de 125 euros a titulares de rendimentos até 2.700 euros brutos mensais e de 50 euros por dependente começou hoje a ser pago e deverá chegar, neste primeiro dia, a 500 mil pessoas.

A AT prevê que o pagamento seja realizado a um ritmo de 500 mil por dia, até perfazer os cerca de cinco milhões de beneficiários.

Aos cidadãos que recebem prestações sociais e que estão incluídas neste apoio, como é o caso do subsídio de desemprego,, o pagamento será realizado na segunda-feira pela Segurança Social. Nesta situação, há cerca de 1,6 milhões de beneficários.