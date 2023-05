Sitemaq cancela ações de protesto dos trabalhadores da Administração Portuária

Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa © Jorge Amaral / Global Imagens

O Sindicato da Marinha Mercante, Indústrias e Energia (Sitemaq) cancelou as ações de protesto que tinha previsto começar esta quinta-feira nos portos, depois de uma proposta do Governo que contempla aumentos de 5% para este ano.

Numa circular dirigida aos sócios, o sindicato destacou que o Governo "assinou, por fim, a tão aguardada portaria que atualiza as tabelas salariais aplicáveis aos trabalhadores dos portos portugueses, atualização que era uma demanda antiga, visto que as tabelas salariais não são atualizadas desde o ano de 2009".

A estrutura sindical ressalvou que, embora a portaria aguarde publicação em Diário da República, tem confirmação de que "as tabelas salariais serão atualizadas em 5% com efeitos retroativos a janeiro de 2023, sendo ainda consolidada a atualização de 4% que foi decretada em 2022, valor que será incorporado de forma definitiva nas tabelas salariais".

O Sitemaq lembrou que, no ano passado, apresentou às Administrações Portuárias "uma proposta de atualização salarial, devidamente estruturada e fundamentada, que agora ganha respaldo no despacho conjunto dos ministérios das Infraestruturas e Finanças", acrescentando que "essa conquista é resultado" da sua "incansável busca por diálogo e representatividade junto dessas mesmas administrações".

O Sitemaq elogiou ainda a postura do ministro das Infraestruturas, João Galamba, que disse ser um "interlocutor atento e sensível", às reivindicações e empenhado no "diálogo que levou à decisão".

"O Sitemaq reafirma a sua posição de só decretar ou aderir a formas de luta extremas após ter esgotado as vias de diálogo possível", garantindo que não compactua "com posturas ameaçadoras, mas sim com a busca incessante por acordos justos e benéficos para todos".

Esta terça-feira foi noticiado que, o Governo apresentou uma proposta que estava ainda a ser analisada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP).

"Houve um desenvolvimento nas últimas horas. Uma proposta que vem do lado das tutelas e nós ainda temos que ponderar se, realmente, é aceitável ou não. Ainda vamos ponderar se desconvocamos a greve ou não", avançou nesse dia o presidente do SNTAP, Serafim Gomes, em declarações à Lusa.

Para hoje estão agendados plenários em Leixões, no Porto, e em Viana do Castelo.

O SNTAP convocou uma greve das 00:00 de quinta-feira até às 24:00 de sexta-feira.

Segue-se uma paralisação no dia 30 de maio, a partir das 00:00 e até às 24:00 de 01 de junho.

O pré-aviso de greve prevê ainda uma paragem das 00:00 às 24:00 dos dias 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 e 30 de junho.