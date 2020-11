Siza Vieira admite avançar com novas medidas de apoio à economia

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (António Cotrim/Lusa) © António Cotrim/Lusa

O ministro da Economia admite avançar com novas medidas de apoio à economia dado o impacto severo da pandemia nas empresas e no rendimento dos portugueses.

"Este é um processo que não acaba. Posso-lhe dizer que muito provavelmente iremos ter de tomar outras medidas", anunciou Pedro Siza Vieira na audição parlamentar no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), em resposta ao deputado do PSD Afonso Oliveira.

O ministro lembrou medidas que foram alteradas, para fazer face às novas condições da economia. "Ainda ontem fizemos duas coisas muito importantes: alterámos o mecanismo de acesso ao apoio à retoma progressiva, permitindo que as empresas em lay-off geral pudessem transitar para este regime que é mais favorável para empregadores e trabalhadores", apontando ainda as alterações que permitem às "empresas que beneficiaram do incentivo extraordinário à retoma pudessem também transitar para esse regime".

"Estamos continuamente a capacitar outras instituições, como por exemplo, a contratação por parte do Banco de Fomento junto do BEI de uma nova facilidade de crédito que permitirá continuar a apoiar a economia em várias vertentes", anunciou o governante.

O ministro defendeu ainda a nova medida de apoio às empresas no valor de 1550 milhões de euros, anunciada ontem. "A medida que lançámos é muito importante e corresponde a cerca de 0,75% do PIB, injetado diretamente nas empresas em dois meses, sobretudo com uma capacidade de, ao fazê-lo a fundo perdido, reforçar ou evitar a depauperação ainda maior das micro e pequenas empresas que são aquelas que têm mais dificuldades em termos de autonomia financeira e mais dificuldades em matérias de caixa", indicou Siza Vieira.

"Não tenho dúvidas que a resposta será sempre insuficiente", reconheceu o ministro aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças.