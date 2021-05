SNS já pode integrar 2474 profissionais de saúde

Fila de ambulâncias nas urgências do Hospital de Santa Maria, devido ao aumento de casos de covid-19, em janeiro. © Leonardo Negrão / Global Imagens

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) já tem autorização para integrar mais 2.474 profissionais de saúde com contratos de trabalho sem termo ou por tempo indeterminado em funções públicas. Esta medida, explica o Ministério das Finanças em comunicado, "abrange, na sua maioria, profissionais que foram contratados no âmbito da covid-19". O despacho, assinado pelo Ministro de Estado e das Finanças, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e a Ministra da Saúde, foi publicado hoje em Diário da República.

O reforço dos profissionais de saúde no SNS estava prevista no Orçamento do Estado e "a distribuição dos postos de trabalho pelas entidades do SNS será determinada por despacho da Ministra da Saúde, e deverá ser feita preferencialmente por unidades onde existam trabalhadores recrutados ao abrigo do DL 10-A/2020, de 13 de março". Este decreto-lei estabelece medidas excecionais e temporárias relativas no âmbito da covid-19.

Para os cuidados intensivos serão contratados 60 médicos, 626 enfermeiros e 198 assistentes operacionais.

Os Cuidados de Saúde Primários serão reforçados com 165 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de radiologia, 630 enfermeiros, 465 assistentes técnicos e 110 assistentes operacionais

Para a Saúde Pública serão contratados 110 enfermeiros e 110 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de saúde ambiental.

O Ministério das Finanças relembra ainda que no início do ano entraram paea o SNS mais 30 profissionais para Equipas Comunitárias de Psiquiatria e Saúde Mental da Infância e Adolescência e 233 médicos recém-especialistas.