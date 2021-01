Só os supermercados fecham às 17h aos fins de semana

Matosinhos, 21/10/2020 - Apresentação do grupo retalhista espanhol Mercadona na "Estratégia 6.25, em reforçar aposta na economia circular com redução de plásticos. (Ivo Pereira / Global Imagens) © Ivo Pereira/Global Imagens

Nas novas medidas anunciadas por António Costa, além de ter sido reposta a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana até porque a circulação neste fim de semana só foi reduzida em 20%, também se ficou a saber que todos os estabelecimentos de qualquer natureza devem encerrar às 13h aos fins de semana.

A excepção é o retalho alimentar, que pode ficar aberto até às 17h e onde se incluem os supermercados.

Já durante a semana o fecho obrigatório de todos os estabelecimento que podem abrir nesta altura têm de fechar até às 20h. Voltam a haver assim limites ao funcionamento de comércio.

Para evitar a circulação das pessoas, o Governo também vai proibir os saldos, promoções e liquidações que promovam deslocações.

Em destaque estão também o encerramento das universidades séniores e dos centros de convívio.

Para levar a maior responsabilização para que as empresas cumpram o teletrabalho, "todos os trabalhadores que tenham de ir ao local de trabalho precisam de uma credencial para o efeito", diz o primeiro-ministro, que anuncia que "todas as empresas de serviços com mais de 250 trabalhadores, têm de enviar lista nominal de todos os trabalhadores cujo trabalho presencial é indispensável".

Estas medidas ainda não têm data definida, mas tudo indica podem entrar em vigor entre quarta e quinta-feira.

