Soluções para aliviar Portela com mais dois meses de atraso

A coordenadora da Comissão Técnica Independente para o estudo da expansão aeroportuária de Lisboa, Maria do Rosário Partidário

A Comissão Técnica Independente (CTI) para o novo aeroporto prevê atrasar em quase dois meses, para setembro, a apresentação das propostas que ajudariam a aliviar a pressão sobre a Portela. Maria Rosário Partidário, coordenadora-geral do grupo de trabalho, justifica a situação com problemas burocráticos na adjudicação de contratos para estudos, segundo noticia o Jornal de Negócios.

Adicionalmente, o relatório final relativo ao novo aeroporto também deverá resvalar em um ou dois meses, para o início de 2024, devido a problemas na contratação dos estudos necessários, que só agora, com seis meses de atraso, começaram a ser atribuídos.

A coordenadora-geral da CTI referiu que as últimas propostas para retirar pressão da Portela estão a ser ultimadas, mas aponta as férias e atrasos dos estudos necessários para explicar a divulgação das conclusões apenas em setembro. Depois de identificadas, as opções da CTI ainda terão de passar pela Aeroportos de Portugal (ANA), pelo Governo e, dependendo das opções apontadas, também pelo NAV Portugal.