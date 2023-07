STE defende maior redução dos pontos de avaliação para acelerar progressões

Maria Helena Rodrigues, presidente do STE, em reunião com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. © Álvaro Isidoro / Global Imagens

A presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE), Maria Helena Rodrigues, defende uma maior redução do número de pontos necessários para os funcionários públicos progredirem na carreira. A secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, apresentou esta segunda-feira àquela estrutura sindical as linhas gerais do projeto de revisão do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), que prevê uma diminuição de 10 para oito pontos para os trabalhadores poderem dar um salto na posição remuneratória. Mas a dirigente sindical considera que "têm de descer ainda mais".

Questionada se o governo mostrou abertura para baixar aquela fasquia, Maria Helena Rodrigues disse que, "para já, não". Contudo, sublinhou que esta "ainda é a primeira reunião", confirmando que as negociações irão prosseguir em setembro.

A manutenção das quotas de desempenho "é uma questão que todos trabalhadores colocam como ponto negativo", indicou. Apesar disso, reconhece alguns "avanços positivos" como "a subida para o dobro dos trabalhadores que podem progredir", pelo facto de existir "mais uma avaliação". Maria Helena Rodrigues referia-se à criação de uma nota intermédia, designada de bom, entre o adequado ou regular, que dá um ponto, e o relevante e muito bom, que atribui dois pontos. A nova menção permite que mais um quarto dos funcionários (25%) obtenham 1,5 pontos, que somados aos 25% que podem ter uma classificação de dois e três pontos, duplica para 50% o número de trabalhadores com notas acima de um ponto. Atualmente, apenas 25% podem ter mais de um ponto.

A dirigente sindical assinalou, porém, que "ainda há muito trabalho a fazer", dando conta que "durante esta semana o sindicato deverá receber o projeto de diploma de revisão do SIADAP".