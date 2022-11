STE: "Não tivemos os avanços que queríamos"

Maria Helena Rodrigues, presidente do STE

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) esperava mais da reunião desta quarta-feira com a secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires. A presidente da estrutura sindical, Maria Helena Rodrigues, declarou: "Não tivemos os avanços que queríamos".

A dirigente sindical voltou a pedir ao governo uma valorização de 104 euros para todos os coordenadores técnicos, em 2023, e não apenas para os que se encontram na primeira posição remuneratória, com um salário de 1 163,82 euros, mas o governo não mostrou abertura para avançar, pelo menos para já.

"O governo diz que não tem disponibilidade para avançar mais", revelou Maria Helena Rodrigues, ainda que "estejam só em causa mais três níveis remuneratórios", ressalvou a dirigente sindical. "Se o governo não aumentar as posições mais elevadas que dizem respeito aos trabalhadores mais antigos, no futuro haverá diluição das remunerações destas carreiras", alertou.

O STE propôs ainda que este aumento mais alargado pudesse ter efeito só em 2024, mas a secretária de Estado também não se quis comprometer.

Apesar disso, Maria Helena Rodrigues garante que "o STE continuará empenhado no processo negocial". E acrescenta: "Cá estaremos para relembrar o governo que no futuro temos de valorizar estas carreiras".

As reuniões para a revisão das carreiras especiais vão continuar esta quinta-feira. Já as negociações para a reforma do sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) só estão previstas para janeiro, revelou o dirigente sindical. Em cima da mesa estão: a passagem do SIADAP de bianual para anual e a contagem dos pontos sobrantes da última avaliação para a progressão na carreira.

As alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, previstas no acordo assinado no final de outubro entre o governo e as estruturas sindicais da UGT (FESAP e STE), e que incluem os aumentos salariais e as valorizações das carreiras, serão brevemente aprovadas em Conselho de Ministros.