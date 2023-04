STE pede subida salarial de 1,5%

Maria Helena Rodrigues, presidente do STE

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) começou por saudar a decisão do governo de aplicar o incremento salarial suplementar de 1% e a subida do subsídio de refeição para 6 euros com efeitos a janeiro de 2023, mas pediu mais. "A proposta do STE é de um aumento de 1,5% e, por isso, foi solicitada negociação suplementar", revelou a presidente da estrutura sindical, Maria Helena Rodrigues.

"Falta dar um sinal maior", vincou a dirigente sindical, defendendo que "também os privados deveriam seguir essa orientação".

Maria Helena Rodrigues justificou esta proposta de aumento de 1,5% com a perda de poder de compra dos funcionários públicos no últimos anos. "A inflação tem sido sempre muito superior às atualizações das remunerações", afirmou. Ainda assim, o STE "não pede tudo de uma vez".

Questionada sobre a abertura do governo parar dar um aumento salarial superior, disse apenas: "Vamos ver a reação do governo na próxima reunião suplementar, no dia 12 de abril".

Em relação às tabelas de retenção na fonte em sede de IRS, Maria Helena Rodrigues afirmou que o "STE pediu que fossem corrigidas para que o efeito do aumento seja neutro e o governo disse que está a trabalhar nessa matéria".

"Esse trabalho está a ser feito nas Finanças", afiançou.