'Stock' de crédito a empresas desce em janeiro para perto de 73.740 milhões de euros

O 'stock' de crédito às empresas tem registado uma trajetória ascendente desde fevereiro de 2020, apenas interrompida em outubro desse ano e no mês passado.

De acordo com os dados avançados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), em janeiro o rácio de crédito vencido nas empresas manteve-se nos 3,3% do mês anterior e abaixo dos 4,6% de janeiro de 2020.

Analisando pelo número total de devedores (e não pelos montantes do crédito), 16,1% das empresas tinham em janeiro os seus empréstimos vencidos, uma proporção ligeiramente superior à do mês anterior (16,0%), mas inferior à do mês homólogo de 2020 (18,2%).

Devido à crise económica provocada pela pandemia de covid-19, estão em vigor empréstimos às empresas com garantias do Estado e uma moratória pública dos créditos bancários das famílias e empresas, recentemente prolongada até 30 de setembro de 2021.