Subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária apresenta demissão

A subdiretora-geral da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Luísa Sá Gomes, apresentou esta segunda-feira a demissão, por entender "não reunir condições para continuar a desempenhar as funções para as quais foi nomeada".

A demissão já foi aceite pela ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, deu conta o Ministério da Agricultura num comunicado enviado às redações.

De acordo com a edição desta segunda-feira do Público, Luísa Sá Gomes está acusada dos crimes de abuso de poder, participação económica em negócio e falsificação de documento.

A responsável, nomeada em regime de substituição, foi condenada a dois anos e três meses de pena suspensa no âmbito de um caso relacionado com ajustes diretos em empreitadas para construção e remodelação de esquadras e postos da GNR. Contudo, em junho de 2021, o Tribunal da Relação de Lisboa ordenou a repetição do julgamento, alegando erros na condenação na primeira instância.

Face à insistência dos jornalistas, Maria do Céu Antunes havia afirmado que "não havia qualquer impedimento que permitisse ou impedisse que a pessoa fosse nomeada em regime de substituição".

A governante acrescentou que Luísa Sá Gomes já estava no Ministério da Agricultura "a exercer um cargo de chefia".

Neste momento, referiu, a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) está a finalizar o processo de escolha de candidatos: "Aguardamos que a todo o momento nos seja apresentada a lista para o candidato a ser selecionado poder ocupar o lugar."