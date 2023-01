Subsídio máximo com salário só para contratos sem termo

© Lusa

Os desempregados de longa duração, que estão fora do mercado de trabalho há mais de 12 meses, vão poder acumular até 65% do subsídio de desemprego com o salário, cujo valor não pode ultrapassar os 3040 euros, mas que durante o período de concessão da medida passa a ser de 3800 euros.

Mas há regras para os desempregados poderem beneficiar do apoio máximo, que vai diminuindo para 45% entre o 19. º e o 24.º mês do subsídio de desemprego e para 25% entre o 25.º mês e o final do período de concessão.

Assim, só terão direito a acumular 65% do subsídio com o ordenado os desempregados que assinem contratos sem termo e que iniciem o trabalho logo no 13.º mês do subsídio de desemprego, isto é, que aceitem a oferta de emprego no mês seguinte ao de terem completado um ano fora do mercado do trabalho, segundo um documento com as regras do incentivo enviado ao Dinheiro Vivo pelo Ministério do Trabalho.

Serão admitidos contratos de trabalho a termo, mas terão de ser de pelo menos seis meses. Nestes casos, o apoio é menor. Se o contrato durar entre seis e 12 meses, o trabalhadores apenas poderão acumular 25% do subsídio de desemprego até ao fim da concessão da prestação de desemprego. Um contrato entre 12 e 24 meses dá direito a 45% do subsídio entre entre o 13.º e o 18.º mês a prestação de desemprego, que desce para 25% entre o 19.º e o final do período de concessão.

Os destinatários da medida são os desempregados a receber subsídio de desemprego há mais de 12 meses e que ainda tenham um período remanescente de concessão de subsídio de desemprego.

A medida vigorará durante a vigência do acordo de rendimentos assinado na Concertação Social, ou seja, até 2026, e o acesso à medida é automático, sendo pago uma única vez a cada pessoa.

Segundo o documento, é permitida a portabilidade do incentivo "desde que não haja hiato entre a cessação de um contrato e o início de outro".

A medida deverá entrar em vigor no segundo semestre deste ano, tal como indicou a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, no final da reunião da Concertação social desta quarta-feira, dia 18 de janeiro.

O governo refere que no 3.º trimestre de 2022 registaram-se 142,4 mil desempregados de longa duração, dos quais 42,5 mil eram beneficiários de subsídio desemprego.

De acordo com as atuais regras, para continuar a receber a prestação de desemprego, o beneficiário é obrigado a aceitar uma oferta de emprego conveniente, que, no caso dos desempregados de longa duração, é aquele que garanta uma retribuição ilíquida igual ou superior ao valor do subsídio ou ao valor da retribuição ilíquida auferida no emprego imediatamente anterior.