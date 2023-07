Subsídio parental pago a 90% exclui quem já terminou a licença

O aumento do valor do subsídio parental inicial (150 + 30 dias) de 83% para 90% do salário base, desde que o pai tenha em exclusivo 60 dias de licença, exclui quem já deixou de receber o apoio, ainda que o decreto-lei que regulamenta a medida indique que produz efeitos a 1 de maio. Ou seja, só os futuros pais ou os que estejam a receber o subsídio pelo menos até 6 de julho terão direito a esta majoração, segundo o diploma publicado esta quarta-feira em Diário da República.

As mesmas regras aplicam-se ao subsídio parental alargado (+ 3 meses), que sobe de 25% para 40% da remuneração de referência, quando exista uma partilha efetiva das responsabilidades parentais.

O articulado do diploma não é claro sobre a entrada em vigor e a abrangência dos novos apoios, ao referir que o mesmo produz efeitos a 1 de maio. Contudo, não há aqui retroativos para quem já terminou a licença, por exemplo, em junho. Essa benesse só se irá aplicar, eventualmente, a quem ainda está a receber o apoio e pediu para aderir ao novo regime.

Em anexo ao decreto, está um texto, em linguagem mais clara, que esclarece que a majoração dos subsídios "entra em vigor no dia 6 de julho de 2023", ou seja, esta quinta-feira, acrescentando que "o novo regime aplica-se às prestações em curso, desde que, até ao dia 7 de agosto de 2023, sejam declarados, junto da entidade gestora, os períodos a gozar".

Ou seja, os pais beneficiários deste tipo de subsídio têm 30 dias, até 7 de agosto, para pedir à Segurança Social ou aos serviços da entidade pública empregadora, no caso dos trabalhadores da Função Pública, a mudança para o novo regime.

Ainda assim, persistem dúvidas sobre a produção de efeitos a 1 de maio, isto é, se significa que há efetivamente retroativos e quem poderá abranger. O Dinheiro Vivo questionou o Ministério do Trabalho, mas até ao momento não obteve resposta.

No caso do subsídio pago a 90%, o valor não pode ser inferior a 80% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que está nos 480,43 euros. Ou seja, a licença terá de ser superior a 384,34 euros por mês ou a 12,8 euros por dia.

Em relação à licença parental alargada, de 40% da remuneração de referência, o montante não pode ser inferior a 40% do IAS, isto é, a 192,17 euros por mês ou a 6,4 euros por dia.

Licença parcial

O diploma introduz ainda flexibilização das licenças parentais, permitindo o gozo em regime de tempo parcial após os primeiros 120 dias, promovendo a conciliação e o regresso ao trabalho, enquanto permite alargar o acompanhamento dos filhos durante o primeiro ano de vida. "As alterações promovidas garantem a aplicação destes direitos aos trabalhadores que adotem ou sejam famílias de acolhimento", de acordo com o decreto.

O montante diário mínimo do subsídio parental inicial a tempo parcial corresponde a 50 % do valor do respetivo apoio, sendo a outra metade suportada pela entidade patronal.

Adicionalmente, é reforçada a proteção social no âmbito das eventualidades de doença, maternidade, paternidade e adoção e morte do regime geral de segurança social, bem como dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente.

Baixa médica via SNS24 alargada à Função Pública

Finalmente, estende-se a permissão da justificação da doença por autodeclaração aos trabalhadores em funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, e adaptam-se as regras do subsídio de doença a este novo regime simplificado quanto aos demais trabalhadores.

"Quando a situação de doença do trabalhador não exceder os três dias consecutivos, até ao limite de duas vezes por ano, o trabalhador pode justificar a ausência mediante autodeclaração de doença, sob compromisso de honra, emitida pelos serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde, ou pelo serviço digital dos serviços regionais de saúde das Regiões Autónomas", segundo o decreto-lei.