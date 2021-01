Supers e hipers retomam horário normal ao fim de semana. Já pode fazer compras depois das 13 horas

Clientes às compras no supermercado (PATRIK STOLLARZ / AFP) © PATRIK STOLLARZ / AFP

Os hipermercados e supermercados vão retomar os horários habituais de abertura e encerramento a partir deste fim de semana, acabando as limitações que estavam em vigor desde meados de novembro, quando a curva de novos casos voltou a subir, dando início à segunda vaga da pandemia.

As cadeias já estão a avisar os clientes para o regresso aos horários normais de funcionamento, podendo ir até às 23 horas, dependendo da localização.

A medida era reclamada pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) que sempre criticou a limitação de horários aos sábados e domingos, apontando a aglomeração de pessoas da parte da manhã para irem às compras. Agora, com as novas medidas do estado de emergência as grandes superfícies podem estar abertas durante todo o dia.

Mas apesar de acabar a limitação dos horários, há outras que se mantêm, como o número de pessoas que podem estar no interior dos estabelecimentos, devendo "observar a regra de ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área", refere o decreto que regulamenta o estado de emergência. Ou seja, é permitido um máximo de cinco pessoas por 100 metros quadrados.

Também se mantém a regra da distância mínima de dois metros entre as pessoas, a menos que as orientações da Direção-Geral da Saúde sejam noutro sentido.

Também é obrigatório ter dispensadores de álcool gel nas entradas e saídas dos estabelecimentos.

Vendas limitadas

Mas há outro limite para os super e hipermercados que arranca na próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro. Trata-se da venda de produtos como livros, roupa, artigos de decoração e de desporto. A medida só entra em vigor depois do fim de semana, dando tempo às grandes superfícies para retirarem os artigos das prateleiras.

O objetivo é evitar concorrência desleal face às lojas que estão já encerradas por determinação do Governo como livrarias e lojas de pronto-a-vestir. "São aqueles produtos que são comercializados nos estabelecimentos que vão ser encerrados", indicou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, justificando com a necessidade de evitar "uma distorção do mercado". Ou seja, as grandes superfícies ficarão limitadas a vender bens alimentares e outros produtos considerados essenciais.

Siza Vieira prometeu para esta sexta-feira o despacho com a lista de bens com venda proibida nos hiper e supermercados, mas até à hora de publicação deste artigo ainda não era conhecida.