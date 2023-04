Suprimidos 40 comboios dos 150 previstos até às 08:00 devido à greve na CP

© LUSA

A CP suprimiu 40 comboios dos 150 programados para entre as 00:00 e as 08:00 de hoje devido à greve dos trabalhadores, a maioria regionais e urbanos de Lisboa, segundo dados enviados pela empresa à Lusa.

A CP - Comboios de Portugal indica que dos 48 comboios regionais previstos não se fizeram 17 ligações e nos urbanos de Lisboa estavam programados 59 e foram suprimidos 15.

A greve implicou assim a supressão de, respetivamente, 35,4% e 25,4%, daqueles dois serviços da CP.

Nos urbanos do Porto, dos 29 programados foram suprimidos quatro (13,8% do total), enquanto nos urbanos de Coimbra não foram efetuados três dos cinco comboios previstos.

Até final do mês, "na CP, os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00:00 e as 05:00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço".

Até 30 de abril, na IP, "os trabalhadores cujo seu período normal de trabalho abranja mais de três horas durante o período compreendido entre as 00:00 e as 05:00, entrarão em greve a partir da sétima hora de serviço".

Estas greves foram convocadas por uma plataforma de sindicatos composta pela ASCEF - Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária; o SINFB - Sindicato Nacional dos Ferroviários Braçais e Afins; o SINFA - Sindicato Independente dos Trabalhadores Ferroviários, das Infraestruturas e Afins; o FENTECOP - Sindicato Nacional dos Transportes Comunicações e Obras Publicas; o SIOFA - Sindicato Independente dos Operários Ferroviários e afins; a ASSIFECO - Associação Sindical Independente dos Ferroviários de Carreira Comercial e os STF - Serviços Técnicos Ferroviários.

Também o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) está em greve durante todo o mês de abril, face à "atitude de desconsideração" de que acusa a empresa.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão "aumentos salariais efetivos", a "valorização da carreira da tração" e a melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações sociais e das condições de segurança nas linhas e parques de resguardo do material motor.

É ainda reclamada uma "humanização das escalas de serviço, horas de refeição enquadradas e redução dos repousos fora da sede", um "efetivo protocolo de acompanhamento psicológico aos maquinistas em caso de colhida de pessoas na via e acidentes" e o "reconhecimento e valorização das exigências profissionais e de formação dos maquinistas pelo novo quadro legislativo".