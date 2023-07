TAP: Costa aguarda pela aprovação final do relatório para avaliar consequências políticas

Primeiro-ministro, António Costa © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, aguarda pelas conclusões finais do relatório da comissão de inquérito à TAP para saber se há alguma consequência política a retirar e afirmou que o Governo "está tranquilo e descansado".

"Não conheço o que diz o relatório, aguardo pelas conclusões finais do relatório para saber se há alguma outra consequência política a retirar", declarou António Costa.

O primeiro-ministro respondia aos jornalistas, em Aveiro, após questionado sobre o caso em concreto do ministro das Infraestruturas, João Galamba, cujo pedido de demissão, em 02 de maio, recusou.

Ressalvando que ainda não leu o relatório preliminar, António Costa disse que o Governo está tranquilo quanto às conclusões.

"Estamos absolutamente tranquilos e descansados desde o princípio", afirmou o primeiro-ministro, sublinhando que ainda há passos a dar até às conclusões finais, da apresentação e discussão de propostas de alteração por parte dos grupos parlamentares até à aprovação do relatório final.

Perante a insistência dos jornalistas, Costa respondeu que este não é o momento para se pronunciar sobre o relatório.

"Agora este relatório foi apresentado pela relatora e foi distribuído aos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares vão apresentar seguramente propostas de alteração. A Assembleia da República vai discuti-las e depois finalmente haverá um dia em que a Assembleia da República aprova um relatório final. Nessa altura sim, direi alguma coisa se houver alguma coisa a dizer", afirmou.

O chefe do Governo referiu ainda que a principal missão do Governo é assegurar que Portugal não perde um grande ativo estratégico que é a TAP e disse que o plano de reestruturação da TAP aprovado pela Comissão Europeia "até agora tem andado bem".

"Os resultados da TAP já no ano passado foram bastante melhor do que estavam previstos no plano de restruturação. Creio que muito próximo já do que estava previsto para a fase 2024/2025, no "terminus" do programa", observou.

Quanto ao processo de reprivatização da TAP, Costa disse que já foi dado o primeiro passo com a escolha das entidades que vão fazer a avaliação e brevemente será aprovado o decreto de lei no conselho de ministros que abre o processo de privatização.

O relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, da autoria da deputada do PS Ana Paula Bernardo, conclui não existir ligação entre a saída de Alexandra Reis e a sua nomeação para presidente da NAV, nem pressão ou intervenção política por parte das tutelas.

Nas conclusões, a deputada refere que "não se registam situações com relevância material que evidenciem uma prática de interferência na gestão corrente da empresa por parte das tutelas".