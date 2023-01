TAP. Costa considera que Alexandra Reis violou estatuto do gestor público

Primeiro-ministro diz não ter dúvidas de que "há pelo menos uma parte em que houve uma violação do estatuto do gestor público" quando Alexandra Reis foi nomeada para a Navegação Aérea de Portugal e "não procedeu à reposição de parte da indemnização que tinha recebido", diz no debate parlamentar desta tarde.