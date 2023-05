TAP. PSD pede demissão da secretária-geral do SIRP e de João Galamba

Presidente do PSD, Luís Montenegro © LUSA

O presidente do PSD pediu a demissão da secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP), Maria da Graça Mira Gomes, e do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

"(...) tomei a iniciativa de transmitir ontem da parte da manhã [quinta-feira] ao senhor primeiro-ministro que considero que a senhora secretária-geral do SIRP deve ser substituída", disse Luís Montenegro, na sede do PSD, no Porto.

Além disso, o líder do PSD considerou ainda que a "bem da dignidade e da moralidade da política" o ministro das Infraestruturas, João Galamba, também "deve mesmo ser demitido".

De acordo com Montenegro, António Costa recusou a substituição da secretária-geral do SIRP, posição que, para o PSD, isola o primeiro-ministro, que fica "o único responsável pelas distorções legais e reputacionais" dos Serviços de Informações da República Portuguesa.

João Galamba afirmou na audição parlamentar que quem lhe disse em 26 de abril para contactar os serviços de informações foi o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes.

Galamba acrescentou ainda que reportou ao primeiro-ministro, António Costa, já perto da 01:00 da manhã de 27 de abril os acontecimentos no ministério e lhe contou "que tinha sido ligado ao SIS", chamada que aconteceu horas depois de uma primeira tentativa de contacto em que o chefe do executivo não atendeu.

O caso está relacionado com a exoneração de Frederico Pinheiro, nessa mesma noite, e envolvem denúncias contra o ex-adjunto por violência física no Ministério das Infraestruturas e alegado furto de um computador portátil, caso que está a ser investigado pelo Ministério Público.