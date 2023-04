TAP: Secretário-geral do PCP diz não existir motivo "para haver papéis escondidos"

Paulo Raimundo, secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP) © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, defendeu esta quinta-feira não existir "nenhuma razão para haver papéis escondidos" no âmbito da comissão de inquérito parlamentar sobre a gestão da TAP, apelando a que se "esclareça o que há para esclarecer".

"Esclareça-se o que há para esclarecer. Não há nenhuma razão para haver papéis escondidos", afirmou o secretário-geral do PCP, à margem de um encontro com as trabalhadoras da Huber Tricôt - Confecções, em Santa Maria da Feira.

Questionado sobre a eventual inexistência do parecer jurídico que sustenta a exoneração da administração executiva da TAP, Paulo Raimundo disse que "se não existir o parecer, como foi insinuado, é porque alguém está a mentir".

"Mais uma vez, alguém está a mentir, isso é gravíssimo como é lógico, se dizem que há um parecer e depois não existir. O parecer não terá ficado perdido num 'whatsapp' qualquer", ironizou.

Sobre esta matéria, Paulo Raimundo apelou, no entanto, a que o país "não se desvie" daquela que considerou ser "a questão fundamental", referindo-se ao processo de privatização da companhia aérea nacional. "No nosso entender [a privatização] é um crime económico para o país", disse, considerando que, neste momento, se estão a discutir "questões laterais" e não o fundamental.

Também questionado se concordava que a ocultação do parecer era "um crime", como acusou o PSD, Paulo Raimundo afirmou que "um crime político que responsabiliza o líder do PSD, PS e CDS é o crime económico que estão a fazer ao país para descredibilizar a TAP e fazer tudo para a vender".

"Isso é que é um grande crime e deveria ser julgado politicamente", observou.

A pedido do PSD, a reunião da comissão de inquérito à TAP começou na quarta-feira com uma discussão sobre a recusa do Governo em enviar aos deputados o parecer jurídico que suportou a a decisão anunciada em 6 de março pelos ministros das Finanças e das Infraestruturas de demitir por justa causa Christine Ourmières-Widener e o presidente do Conselho de Administração, Manuel Beja.

Depois de mais de uma hora de discussão foi decidido que o presidente da comissão de inquérito à TAP, o socialista Jorge Seguro Sanches, vai proceder às diligências necessárias para insistir com o Governo para que envie a documentação que foi solicitada.

A ex-presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, exonerada pelo Governo por justa causa, desconhece a existência de parecer jurídico que sustenta esta decisão, disse esta quinta-feira à Lusa uma das advogadas.

Por requerimento do PSD, a comissão de inquérito à TAP pediu aquela documentação ao Governo, que se recusou a enviar, alegando que extravasa o âmbito da comissão, um tema que vai ser discutido antes da audição desta tarde, ao presidente da comissão de vencimentos da TAP.

Em 6 de março, os ministros das Finanças, Fernando Medina, e das Infraestruturas, João Galamba, anunciaram, em conferência de imprensa, que, dadas as conclusões de uma auditoria da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), tinham decidido exonerar por justa causa a presidente executiva e o presidente do Conselho de Administração da TAP, Manuel Beja.

No requerimento do PSD a pedir o parecer jurídico que deu respaldo à decisão das demissões por justa causa, noticiado hoje pela agência Lusa, é citada a resposta que chegou dos ministérios de Fernando Medina e de João Galamba.

"A Resolução da Assembleia da República n.º 7/2023, de 14 de fevereiro, foi aprovada no dia 3 de fevereiro de 2023 para constituição de uma comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP SGPS e da TAP SA. Nos seus termos, foi delimitado o respetivo objeto (cfr. alíneas a) a g) da referida resolução) e, bem assim, o horizonte temporal (período entre 2020 e 2022)", referem.

Segundo a mesma resposta do Governo, "extravasando o aludido objeto da comissão parlamentar de inquérito e/ou reportando-se a factos posteriores à respetiva constituição, as informações requeridas não recaem no escopo" do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares.

Já durante a manhã, o Governo - através de uma nota à Lusa do gabinete da ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes - justificou esta recusa com a necessidade de "salvaguarda do interesse público".