Tarifa social da internet irá custar 6,15 euros por mês

A tarifa social da internet deverá situar-se nos cinco euros mais 23% de IVA, ou seja, num valor total de 6,15 euros. A ANACOM aprovou a proposta no final da semana passada e está, agora, em consulta pública até 10 de setembro, diz na edição desta segunda-feira o Jornal de Negócios.

A tarifa social é uma resposta do Governo para tentar universalizar o acesso à internet.

A Anacom acredita que o valor proposto "permite ir ao encontro do objetivo de garantir a acessibilidade do preço para os consumidores com baixos rendimentos ou com necessidades sociais especiais para o serviço de acesso à internet em banda larga".

O regulador das comunicações admite também uma cobrança de 21,45 euros no máximo, mais IVA, perfazendo um total de 26,38 euros, para a ativação dos serviços, e/ou de equipamentos de acesso, como routers.

Diluindo por um ano o valor dos equipamentos, a tarifa mensal fica em 6,79 euros (8,35 euros com IVA) e por dois anos em 5,89 euros por mês (ou 7,25 euros com IVA).