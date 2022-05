Tarifas dos táxis vão subir em média mais de 8% a partir de junho

Porto, 16/01/2019 - Reportagem dos locais do Porto, onde havia muito servio de t‡xi mas que agora o servio Ž raramente chamado. Reportagem com Ab’lio Gomes, Taxista da Radio Taxis com mais de 40 anos de servio. S‹o Roque (Pedro Correia/Global Imagens) © Pedro Correia/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Maio, 2022 • 08:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As tarifas dos táxis vão subir mais de 8% em média a partir de junho, segundo a convenção assinada entre a Direção-Geral das Atividades Económicas, a ANTRAL e a Federação Portuguesa do Táxi e já homologada pelo Governo.

Segundo um comunicado do gabinete do ministro da Economia e do Mar, a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, já homologou a convenção que procede à atualização das tarifas para a prestação do serviço de transporte de passageiros em táxi.

Esta convenção foi celebrada no passado dia 13, entre a Direção-Geral das Atividades Económicas, a ANTRAL - Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros e a Federação Portuguesa do Táxi - F.P.T., "depois de um processo intenso de negociação e de auscultação junto do IMT, I.P. e das associações de consumidores".

Com esta convenção, que entrará em vigor no dia 01 de junho, "foi acomodado o aumento do Índice de Preços no Consumidor registado entre janeiro de 2012 e janeiro de 2022, traduzido num aumento médio global das tarifas de 8,05%", explica a nota.

O comunicado sublinha ainda que desde janeiro de 2013 não houve atualização das tarifas do transporte em táxi.

A programação do novo tarifário, a verificação metrológica e a selagem dos taxímetros deverão ser efetuadas até 31 de julho.