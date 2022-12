Taxa de controlo de tráfego aéreo sobe mais de 22 euros para 180,74 euros em 2023

Aeroporto Humberto Delgado © Paulo Spranger/Global Imagens

A taxa de controlo terminal, devida pelas companhias aéreas por cada aterragem nos aeroportos públicos nacionais, vai aumentar 22,2 euros a partir de 01 janeiro, segundo uma portaria do Governo, hoje publicada, que a fixa em 180,74 euros.

O "quantitativo de taxa unitária de terminal utilizado para o cálculo da taxa de terminal devida pelos serviços de navegação aérea de terminal prestados nos aeroportos e aeródromos (...) é fixado em 180,74 euros", determina o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, na portaria hoje publicada, e que compara com os 158,54 euros de taxa cobrados atualmente.

A taxa de controlo terminal é devida por cada operação de aterragem e é definida por unidade de tonelada métrica do peso máximo de descolagem indicado no certificado de navegabilidade de cada aeronave, ou em documento para o efeito considerado equivalente, podendo ser diferenciada por origem e destino do voo, ou modulada por forma a incentivar uma utilização mais intensiva, contribuir para diversificar os períodos de utilização dos serviços e por razões de proteção ambiental.

A taxa de controlo terminal respeita às operações de controlo de tráfego aéreo de aproximação e aeródromo, incluindo a utilização das ajudas rádio inerentes à aterragem e descolagem.