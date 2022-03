Taxa de desemprego foi de 5,8% em fevereiro

A taxa de desemprego em Portugal situou-se nos 5,8% em fevereiro, valor igual ao do mês anterior, mas que representa uma diminuição de um ponto percentual em relação ao período homólogo. No total, havia em fevereiro 297,5 mil pessoas sem emprego no país.

Os dados são das Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego do Instituto Nacional de Estatística e mostram que a população ativa aumentou 3% em relação a fevereiro de 2021, mas caiu 0,3% em relação a janeiro passado, num total de total de 5265,8 mil pessoas. A diminuição da população ativa deveu-se à redução da população empregada - os 0,3% representam 14,1 mil pessoas -, já que população desempregada se manteve praticamente inalterada face a janeiro, diz o INE.

Também a população inativa cresceu, em 0,6% correspondentes a 14 mil pessoas, processo explicado pelo acréscimo do número de pessoas que não estão disponíveis nem procuram emprego e que são agora 24 mil pessoas.

Na comparação com fevereiro de 2021, há um aumento da população ativa (150,4 mil pessoas, que representam um crescimento de 3,0%), acompanhado por um "forte acréscimo" da população empregada (aumentou 4,2% referentes a 196,2 mil pessoas), que "mais do que compensou a diminuição da população desempregada (menos 13,3%, referentes a 45,8 mil pessoas), diz o INE.

Já a população inativa diminuiu em 163 mil pessoas (6,1%) devido à diminuição do número de inativos disponíveis para trabalhar, mas que não procuram emprego (62,2 mil; 33,4%) e do número de outros inativos, os que nem estão disponíveis, nem procuram emprego (93,3 mil; 3,8%).