Taxa de desemprego mantém-se em 6,4% em junho mas sobe em termos homólogos

A taxa de desemprego situou-se em 6,4% em junho, valor idêntico ao de maio, mas subiu 0,4 pontos percentuais face ao mesmo mês do ano passado, segundo os dados provisórios divulgados esta segunda-feira pelo INE.

"A taxa de desemprego situou-se em 6,4%, valor idêntico ao de maio de 2023, inferior ao de março do mesmo ano (0,4 pontos percentuais) e superior ao de junho de 2022 (0,4 pontos percentuais)", informou o Instituto Nacional de Estatística (INE), que divulgou as estimativas mensais de emprego e desemprego relativas a junho, que serão revistas no próximo mês.

A população desempregada no mês em análise fixou-se em 336.500, o que corresponde a uma diminuição de 0,7% face ao mês anterior e de 6,5% comparativamente a três meses antes, tendo aumentado 8,5% relativamente ao mês homólogo de 2022.

Já a população empregada fixou-se em 4.944.100, registando aumentos de 0,1% em relação ao mês anterior, de 0,5% relativamente a três meses antes e de 1,5% comparativamente a um ano antes.

A população inativa manteve-se praticamente inalterada em relação ao mês anterior, situando-se nos 2.407.600, e diminuiu relativamente a três meses antes e a um ano antes (0,1% e 2,9%, respetivamente).

Por sua vez, a população ativa aumentou em relação ao mês anterior, para 5.280.600, o que corresponde também a aumentos de 0,1% por comparação com março de 2023 e de 1,9% relativamente a junho de 2022.

Quanto à taxa de subutilização do trabalho, esta situou-se em 11,7%, um valor idêntico ao do mês anterior, inferior em 0,4 pontos percentuais ao de três meses antes e superior em 0,2 pontos ao do mesmo mês do ano passado.

As estimativas relativas ao último mês de referência (neste caso, o trimestre centrado em junho de 2023: maio a julho de 2023) são calculadas com informação incompleta para o último mês do trimestre (julho de 2023), sendo revistas no próximo mês.

Assim, o INE confirmou hoje a taxa de desemprego relativa a maio, divulgada no final do mês passado, que se situou em 6,4%, valor inferior ao do mês anterior em 0,1 pontos percentuais e em 0,5 pontos ao de três meses antes, sendo superior em 0,4 pontos percentuais ao de um ano antes.