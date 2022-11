Fila de professores no centro de emprego de Guimarães, em setembro de 2018. © Arquivo/Global Imagens

A taxa de desemprego manteve-se nos 6,1% em outubro, num nível idêntico ao verificado em setembro. Em termos homólogos, ficou 0,2 pontos percentuais abaixo de outubro de 2021, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira. Já a taxa subutilização do trabalho situou-se em 11,4%, mais 0,1 pontos percentuais do que em setembro e menos 0,3 pontos percentuais em termos homólogos.

A população ativa portuguesa superava os 5,1 milhões de pessoas no final de outubro, menos 0,2% do que em setembro mas mais 0,5% em comparação com outubro de 2021. Da população ativa, o gabinete de estatística contabilizou cerca de 316 mil pessoas desempregadas, o que se traduz numa subida homóloga de 1,9% e num recuo de 0,7% na variação em cadeia.

Por oposição, a população empregada era superior a 4,8 milhões de pessoas, "um decréscimo em relação ao mês anterior e a três meses antes (de 0,2% em ambos os meses) e um acréscimo relativamente a um ano antes (0,7%)".

A população inativa aumentou 0,4% face a setembro, mas diminuiu 1,9% em comparação com o período homólogo. No final de outubro, contavam-se mais de 2,4 milhões de pessoas que não estão nem empregadas nem desempregadas.

Também esta quarta-feira foram conhecidos os primeiros números da inflação e dados sobre o produto interno bruto (PIB). O INE a revelou que a inflação abrandou em novembro para 9,9%. Já relativamente ao PIB, revelou um um crescimento homólogo de 4,9%, em termos homólogos, no terceiro trimestre do ano, com o INE o abrandamento da economia se deveu ao "crescimento ligeiramente menos acentuado" do consumo privado, à "diminuição" do investimento e a uma "desaceleração mais intensa" das exportações do que das importações. Os números do desemprego resistem, assim, aos sinais de abrandamento da economia.