Taxa de desemprego recua para 6,1% no terceiro trimestre

A taxa de desemprego recuou para 6,1% no terceiro trimestre deste ano, menos 0,6 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior e menos 1,9 p.p. quando comparado com o trimestre homólogo de 2020, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O relatório adianta ainda que a taxa de desemprego caiu 0,2 p.p. face à registada no terceiro trimestre de 2019, período pré pandémico.

A população desempregada foi estimada em 318,7 mil pessoas, uma diminuição de 7,8% (27 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e 21,0% (84,8 mil) relativamente ao período homólogo.

A população inativa com 16 e mais anos fixou-se nas 3 612,2 mil pessoas, um recuo de 0,9% (32,9 mil) relativamente ao trimestre anterior e de 3% (111,8 mil) face ao trimestre homólogo.

A população empregada atingiu as 4 878,1 mil pessoas, um aumento de 1,4% (mais 67,6 mil) em relação ao trimestre anterior, 4,7% (219,7 mil) relativamente ao mesmo período de 2020 e 1,5% (71,5 mil) por comparação com o terceiro trimestre de 2019, revelam as Estatísticas do Emprego publicadas hoje pelo INE.

Os trabalhadores que exerceram a suas funções sempre ou quase sempre a partir de casa, isto é, em teletrabalho, foi de 12,7%, abrangendo 617,6 mil pessoas.

A população empregada ausente do trabalho na semana de referência foi de 877 mil, aumentando para mais do dobro (120,8% ou 479,9 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior e 7,6% (62,1 mil) relativamente ao trimestre homólogo de 2020, o que se explica pelos habituais períodos de férias.

Em consequência, o volume de horas trabalhadas registou um decréscimo trimestral de 9,3%, mas um aumento homólogo de 2,3%.

A subutilização do trabalho abrangeu 642,4 mil pessoas, tendo diminuído 1,8% (11,8 mil) em relação ao trimestre anterior e 20,1% (162 mil) face ao período homólogo. Assim, a taxa de subutilização do trabalho, estimada em 11,9%, diminuiu tanto em relação ao trimestre anterior (0,4 p.p.) como ao homólogo (3,2 p.p.).