Taxa de desemprego subiu para 7,1% em janeiro, o valor mais alto desde novembro de 2020

Instituto do Emprego e Formação Profissional, que coordena a situação dos desempregados e do desemprego em Portugal. © Lusa

A taxa de desemprego subiu, em janeiro, para 7,1%, mais 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior e 1,2 pontos percentuais acima da verificada em janeiro de 2022. Estas são estimativas provisórias do Instituto Nacional de Estatística que destaca que este é o valor mais elevado desde novembro de 2020, em plena pandemia, quando era de 7,3%.

Assim, em janeiro havia em Portugal 374,8 mil pessoas desempregadas, mais 68,3 mil do que no arranque do ano de 2022. Comparativamente a dezembro, o aumento foi de 19,6 mil desempregados.

Já a população ativa aumentou 0,8% para um total de 5267,5 mil indivíduos, mais 43,6 mil pessoas do que em dezembro e mais 74,1 mil do que em janeiro de 2022. Também a população empregada cresceu, embora a ritmo menor: eram 4892,7 mil pessoas no passado mês de janeiro, mais 0,5% do que em dezembro e mais 0,1% do que há um ano. São mais 24 mil empregados comparativamente a dezembro e mais 5,8 mil do que em janeiro de 2022.

A população inativa diminuiu 0,4% em relação a dezembro e 1,8% face ao período homólogo. São agora 2424,7 mil pessoas, menos 10,3 mil do que em dezembro e menos 45,6 mil do que há um ano. É o valor mais baixo desde fevereiro de 1998.

Sublinha o INE que, em janeiro de 2023, a taxa de atividade alcançou o seu valor mais elevado desde fevereiro de 1998 (68,5%). Já a taxa de emprego manteve-se em 63,6% pelo terceiro mês consecutivo, abaixo do máximo observado em outubro de 2022 (63,8%).

Também a subutilização do trabalho atingiu, em janeiro de 2023, o seu valor mais elevado (671,7 mil) desde junho de 2021 (671,8 mil), o que se refletiu na taxa de subutilização do trabalho (12,4%), que não era tão elevada desde aquele mês (12,6%), refere o Instituto de Estatística.