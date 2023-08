Taxa de juro dos novos depósitos em máximos desde 2014

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A taxa de juro média nos novos depósitos a prazo de particulares fixou-se nos 1,58% em junho, refletindo não só uma subida de 0,32 pontos percentuais face aos 1,26% de maio, como também o maior aumento desde outubro de 2011, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Em causa está o sexto aumento consecutivo e também a taxa de juro mais elevada desde agosto de 2014, altura em que a remuneração média dos depósitos das famílias em Portugal apontava para os 1,51%.

A instituição liderada por Mário Centeno revela ainda que, no mês em análise, o montante de novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizou 7695 milhões de euros, um acréscimo de 205 milhões em relação a maio.

Os novos depósitos com prazo até um ano, que representaram 79% dos novos depósitos a prazo, foram remunerados em média a 1,58%, enquanto entre um a dois anos a taxa de juro foi de 1,47% e acima de dois anos, que corresponderam a 7% das novas operações, foi de 1,76%.

Também a remuneração média dos novos depósitos a prazo de empresas subiu 0,28 pontos percentuais em junho, situando-se nos 2,65%. De salientar que, desde março de 2012 (3,02%) que esta taxa de juro não era tão alta.

Já as novas operações referentes a depósitos de empresas totalizaram 6409 milhões de euros, mais 677 milhões do que no mês anterior. "Destes, 99% foram aplicados em depósitos a prazo até um ano", faz saber o supervisor.