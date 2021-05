Taxa de juro implícita do crédito à habitação cai para 0,826% em abril

Casas em Lisboa. © Unsplash

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação desceu para 0,826% em abril, contra 0,841% em março, e o capital médio em dívida subiu para 55.915 euros, anunciou esta quarta-feira o INE.

Num comunicado, o Instituto Nacional de Estatística (INE) refere que em abril o capital médio em dívida aumentou 244 euros face a março, tendo-se fixado em 55.915 euros, e que o valor médio da prestação subiu três euros, para 231 euros.

Deste valor médio da prestação, de 231 euros, 38 euros (16%) correspondem a pagamento de juros e 193 euros (84%) a capital amortizado, segundo os dados do INE.

Em relação aos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 0,705% em março para 0,655% em abril.

Para o destino de financiamento Aquisição de Habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,844%, menos 0,014 pontos percentuais do que em março, e nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro fixou-se em 0,652%.

O INE refere que nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação desceu para 276 euros, menos 22 euros, e que o montante médio do capital em dívida foi de 114.752 euros, mais 926 euros do que em março.