Taxa dos depósitos de particulares ultrapassou 1% pela primeira vez em oito anos

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou de 0,90% para 1,03%, em abril, ultrapassando a barreira de 1% pela primeira vez desde março de 2015. Já os novos empréstimos foram contratados com taxas médias de 3,97% no crédito à habitação, 8,69% no crédito ao consumo e 5,18% nos créditos para outros fins. Estas duas últimas taxas de juro foram as mais elevadas dos últimos oito anos.

Os dados são do Banco de Portugal que indica que, em abril, as novas operações de depósitos a prazo de particulares totalizaram 6.214 milhões de euros, menos 1.349 milhões do que em março. O peso das operações com prazo até 1 ano passou de 81% em março para 73% em abril.

Quanto às taxas de juro, os novos depósitos de particulares com prazo até 1 ano foram pagos, em média, a 0,95% (0,88% em março). Para novos depósitos de 1 a 2 anos a remuneração média foi de 1,29% (1,12% em março) e a dos novos depósitos acima de 2 anos foi de 1,12% (0,79% em março).

Do lado das empresas, as novas operações de depósitos totalizaram 5.895 milhões de euros, menos 851 milhões do que em março. Destes, 98% foram aplicados em depósitos a prazo até 1 ano. A ​​​remuneração média foi de 2,33%, subindo pelo terceiro mês consecutivo: foi de 1,05% em janeiro, 1,50% em fevereiro e 1,98% em março.

Quanto aos empréstimos, as novas operações realizadas em abril para particulares totalizaram 1.793 milhões de euros, menos 730 milhões do que em março. Diz o Banco de Portugal que esta diminuição foi transversal a todas as finalidades - habitação, consumo e outros fins -, "refletindo um menor dinamismo do mercado de crédito relativamente ao observado nos meses anteriores".

Refira-se que a rubrica de novas operações de empréstimos inclui as transferências de empréstimos entre bancos e as renegociações não associadas a situações de incumprimento.

Como referido, todos os novos créditos ficaram mais caros, com as taxas de juro médias no crédito à habitação a subirem de 3,86% em março para 3,97% em abril; no consumo, de 8,43% para 8,69%, e, nos outros fins, de 5,04% para 5,18%. Indica o Banco de Portugal que as taxas associadas ao crédito ao consumo e a outros fins foram as mais elevadas dos últimos oito anos.

Os novos empréstimos às empresas totalizaram 1.531 milhões de euros em abril, menos 775 milhões do que no mês anterior. A taxa de juro média destas novas operações aumentou de 5,11% em março para 5,13% em abril. "Esta subida reflete o aumento da taxa de juro média dos empréstimos até 1 milhão de euros (de 5,27% para 5,44%), apesar da descida verificada nos empréstimos acima de 1 milhão de euros (de 4,97% para 4,76%)", destaca o BdP.