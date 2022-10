Taxa reduzida de IRC até 50 mil euros custa 60 milhões de euros

O ministro das Finanças apresentou esta tarde, no Ministério das Finanças em Lisboa, o Orçamento de Estado 2023. Fernando Medina © (Gerardo Santos / Global Imagens)

O Governo vai alargar a aplicação da taxa reduzida de IRC (imposto sobre rendimentos de pessoas coletivas) de 17% aos lucros tributáveis de 50 mil euros, o dobro do montante atual. A medida visa "apoiar o crescimento da generalidade das empresas nacionais", pode ler-se no relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2023.

Com um número de beneficiários estimado de 221 mil empresas e um custo orçamental de 60 milhões, com impacto em 2024, a medida destina-se a todas as micro, pequenas e médias empresas, mas é também alargada a empresas de pequena-média capitalização, as chamadas ​​​​​​​small mid cap.

Além disso, e para "incentivar operações de concentração", será permitida a "aplicação excecional" da taxa reduzida de IRC, durante dois anos, a empresas que perderam a sua natureza de PME ou small mid cap "por força de operações de reestruturação realizadas entre 2023 e 2026".

No total, o Governo estima que o valor da receita fiscal relativamente ao IRC seja de 7.329 milhões de euros, menos 2,2% do que em 2022. "Contribuem para este resultado tanto as medidas de política adotadas anteriormente, designadamente o lançamento do Incentivo Fiscal à Recuperação, como medidas de políticas propostas no presente Orçamento do Estado como a majoração dos gastos de energia e produção agrícola", pode ler-se no relatório que acompanha a proposta de OE para 2023.