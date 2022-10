Taxar criptoativos? Setor diz que proposta do governo "carece de desenvolvimentos"

O governo pretende criar um novo regime de tributação para os criptoativos, visando também a criação de um mposto de selo para quem faz intermediação. A Federação das Associações de Criptoeconomia (FACE) vê com bons olhos a intenção do executivo, mas entende que a proposta ainda carece de desenvolvimento. O setor dos ativos digitais defende a criação de uma estratégia nacional para a criptoeconomia.

A proposta do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), apresentada na segunda-feira, cria um novo regime de tributação de criptoativos, prevendo que as mais-valias sejam tributadas a uma taxa de 28% no caso de ativos detidos há menos de um ano, em sede de IRS, a não ser que o contribuinte opte pelo englobamento dos rendimentos.

"Há aspectos positivos e negativos sobre a proposta do governo para o novo regime de tributação de criptoativos", começa por afirmar Hugo Volz Oliveira, porta-voz FACE, ao Dinheiro Vivo.

Para este responsável da recém-criada federação para a criptoeconomia nacional, "é muito positivo" que o governo procure fomentar uma economia nacional cripto. "Mostra que os responsáveis políticos estão atentos às temáticas da inovação e interessados em perceber as suas nuances - algo essencial para o desenho de boas políticas públicas".

No entanto, Hugo Volz Oliveira considera que "o texto desta proposta ainda carece de desenvolvimentos substanciais", sublinhando que o aprofundamento da proposta é "a chave" para a consolidação do "estatuto de Portugal como um dos hubs globais da criptoeconomia".

Ou seja, há dúvidas quanto à aplicação do novo regime, tendo em conta o desafio que se coloca às autoridades de monitorizar todas as operações com criptoativos. "Por exemplo, é preciso que Alemanha não leve a melhor no tratamento do staking [pode-se entender como o ato de manter ativos digitais em carteira com o intuito de gerar mais ganhos através da validação de operações]", o que ainda levanta muitas dúvidas na formulação atual". E que outros países europeus, "que entretanto sigam os exemplos dos atuais líderes desta indústria, não venham a ganhar através da redução da burocracia, nomeadamente através da isenção de tributação de trocas entre criptoativos e outros criptoativos, optando por tributar apenas quando estas são convertidas para moeda fiduciária".

Não obstante, quanto ao receio manifestado por Hugo Volz Oliveira, já António Mendonça Mendes, secretário de Estado Adjunto das Finanças, explicara na apresentação da proposta OE2023 que as práticas de staking e mineração de criptoativos serão, "a nível de IRS e IRC", consideradas "rendimentos empresariais, por isso sujeitos o regime simplificado ou de contabilidade organizada".

O porta-voz da FACE refere o caso da Alemanha, visto que a ideia do governo teve como ponto de partida um estudo do Centro de Estudos Fiscais, da Autoridade Tributária, que fez um benchmarking sobre cirptoeconomia, sendo o caso alemão um dos pioneiros na tributação de ativos digitais. Neste ponto, Hugo Volz Oliveira diz também que é "de louvar" que se tenha optado pela utilização de definições alinhadas com os regulamentos europeus, referindo que a ideia apresentada pelo governo na proposta do OE2023 está em "concordância com o benchmarking recomendado pela FACE", em vez de "se ter proposto um modelo de tributação, em espírito, pior que o alemão".

Outra novidade que a proposta do governo traz é a criação de um imposto do selo. Basicamente, o governo quer a "tributação das transmissões gratuitas de criptoativos, bem como a incidência de imposto do selo sobre as comissões cobradas na intermediação de operações relativas a criptoativos" a uma taxa de 4% (em linha com a aplicada na generalidade das operações financeiras).

Segundo o responsável da FACE, este ponto da proposta orçamental "não terá grande impacto". "É relativamente neutro, pois será apenas aplicável a comissões tipicamente já reduzidas de plataformas bolsistas ou de custódia".

"Da mesma forma, todas as outras implicações que complexifiquem a situação dos investidores, quer individuais, quer empresariais, devem ser revistas. Acreditamos que tal pode ser feito sem prejudicar os cofres do estado - antes pelo contrário, pois um regime mais simples irá atrair mais talento que irá investir e consumir mais em Portugal", acrescenta Oliveira, notando a disponibilidade do setor dos ativos digitais "para auxiliar o governo na análise técnica destas matérias".

"Este é apenas o primeiro passo do que esperamos vir a ser uma abordagem política holística a este tema, que considere as diferentes áreas onde se pode contribuir para a consolidação do estatuto de Portugal como hub da criptoeconomia", prossegue.

E o que poderia tornar Portugal num hub para a economia digital? "Facilitação na contratação de talento jovem, incentivos explícitos às empresas deste setor ou de sub-categorias deste [empresas focadas em NFT, por exemplo], assim como a continuação do trabalho de transformação digital da burocracia associada ao desenvolvimento de negócios e actividades profissionais em Portugal e, claro, o avanço do grupo de trabalho para a construção de uma estratégia nacional para a cripto economia", responde o porta-voz da Federação das Associações de Criptoeconomia.

A proposta do OE2023 vai ser votada na generalidade nos dias 26 e 27 de outubro. Quando aprovado a proposta governamental será apreciada na especialidade pelas diferente comissões parlamentares, estando a votação final global do diploma marcada para 25 de novembro.