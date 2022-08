Taxas covid podem variar mais do triplo e chegar aos 150 euros no privado

© André Rolo/Global Imagens

Os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde no setor privado são cobrados aos utentes através de taxas adicionadas aos cuidados prestados, que podem variar mais do triplo entre as diferentes unidades chegando, em alguns casos, a 150 euros, dá conta o Jornal de Notícias esta quarta-feira.

Os prestadores justificam cobrança a doentes com o custo da proteção reforçada, embora alguns grupos e clínicas dentárias já tenha deixado de cobrar por taxas covid. Por exemplo, avança o mesmo jornal, a tarifa diária em ambulatório (consultas, atendimento permanente, imagiologia, medicina dentária, etc.) da CUF é de dois euros e 19 euros no bloco operatório e exames especiais, enquanto na rede Hospital da Luz existem 16 taxas diferentes. A tarifa diária chega a 50 euros em bloco operatório (150, se se tratar de um doente covid-19), 7,5 euros em medicina dentária ou 30 em cardiologia de intervenção.

A Deco critica a prática no privado, considerando ser uma "incongruência e cobrar uma taxa de segurança num serviços que, por definição, tem de oferecer segurança e tem de ser sinónimo de segurança". Por sua vez, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada justifica a cobrança com "questões do domínio da exploração comercial de cada empresa".