Taxas e multas rendem mais de 2 mil milhões de euros ao Estado no primeiro semestre

© DR

Dinheiro Vivo 04 Agosto, 2023 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Estado arrecadou um valor recorde de 2014 milhões de euros em taxas, multas e outras penalidades nos primeiros seis meses do ano, superando em 11% o montante encaixado no igual período de 2022, noticia esta sexta-feira o Expresso.

Para o crescimento da receita terá contribuído o aumento das taxas específicas das autarquias locais pelo município de Lisboa e das taxas diversas cobradas pelo Serviço de Estrangeiros Fronteiras (SEF), assim como o acréscimo da taxa de segurança cobrada pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). Somam-se ainda as portagens, os juros compensatórios do Fisco e as multas aos automobilistas.

A rubrica de taxas, multas e outras sanções, que a partir do primeiro semestre de 2012 passou os mil milhões de euros, foi tendo uma evolução ascendente ao longo dos anos, alcançando um pico de 1,6 mil milhões de euros na primeira metade de 2019. A pandemia fez o valor arrecadado pelo Estado encolher substancialmente, mas, agora, em 2023, voltou a crescer.