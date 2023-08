TC, não. Veto, talvez. PR não exclui chumbar pacote da habitação

É esperado que o Presidente anuncie a decisão sobre o programa Mais Habitação até domingo. © Filipe Amorim / Global Imagens

O prazo dado por Marcelo para a decisão sobre o pacote da habitação termina no próximo domingo, dia 20, e, para já, o desfecho não é certo. Mas, segundo o próprio Presidente da República, o conjunto de medidas não será enviado para o Tribunal Constitucional (TC).

Esta quinta-feira, em declarações à CNN Portugal, o Presidente da República referiu que não encontrou quaisquer questões relativas à constitucionalidade. "Não entendi que fosse claro que houvesse dúvidas. Sei quem defendia essas dúvidas sobre o Alojamento Local ou o arrendamento forçado, mas não é uma questão", declarou. Ainda assim, a porta a um eventual veto presidencial não fica totalmente fechada. "Entendi que não há dúvidas de constitucionalidade e, portanto, entramos agora no período de mais uns dias, até ao dia 20, em que vou focar na questão política. Já decidi. Mas, como tudo na vida, é uma ponderação de argumentos mais favoráveis ou mais desfavoráveis, é bom que ficasse claro que não é por razão de Constituição", disse o Presidente da República. Caso opte por vetar o diploma, será a 28.ª vez que Marcelo Rebelo de Sousa utiliza este mecanismo. Até agora, o Presidente da República vetou cinco decretos do Governo e 22 diplomas da Assembleia da República.

O programa Mais Habitação foi inicialmente apresentado em fevereiro. Depois de aprovado e anunciado pelo Governo, o pacote de medidas esteve três meses em discussão pública. Apesar das críticas de vários setores, como os proprietários ou as associações do Alojamento Local, o pacote legislativo - que incluiu alterações significativas desde a primeira versão - foi aprovado a 19 de julho, com o PS a ser o único partido a votar a favor. PSD, BE, IL e Chega votaram contra; Livre e PAN abstiveram-se.

Lei das drogas no Constitucional

Ao contrário do que anunciou sobre a habitação, Marcelo Rebelo de Sousa enviou esta quinta-feira para o TC a nova lei das drogas, aprovada pelo Parlamento a 19 de julho, que procura descriminalizar as drogas sintéticas e fazer uma nova distinção entre tráfico e consumo.

Segundo o comunicado divulgado no site oficial da Presidência, o envio para o Palácio Ratton justifica-se com a "falta de consulta" das regiões autónomas da Madeira e dos Açores durante o processo legislativo: "O Presidente da República requereu hoje [esta quinta-feira] ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva de constitucionalidade, por falta de consulta aos órgãos de governo próprio daquelas Regiões, do decreto da Assembleia da República que clarifica o regime sancionatório relativo à detenção de droga para consumo independentemente de quantidade e estabelece prazos regulares para a atualização das normas regulamentares, alterando o Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, e a Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro." Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa considera que a participação das regiões autónomas é particularmente importante devido à "especial incidência dos novos tipos de drogas" na Madeira e nos Açores, isto tendo em conta, também, "o regime sancionatório nelas adotado e a regionalização dos serviços de saúde, fundamentais para a aplicação do novo diploma", que trará "sérias implicações para a saúde pública, com reconhecidas especificidades regionais".

Em reação, a Unidade Operacional de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira (UCAD) elogiou a decisão do Presidente, alertando no entanto para o "perigo" que representará uma eventual aprovação do diploma.

Também o presidente do Parlamento madeirense se congratulou com a posição tomada por Marcelo, recordando que já tinha enviado uma carta ao Presidente sobre o tema. "A Assembleia da República violou a Constituição e o estatuto ao não ouvir os órgãos de governo próprio das regiões autónomas sobre estas alterações", disse José Manuel Rodrigues. Numa mensagem áudio, acrescentou ainda que espera que o TC possa considerar a lei ilegal, uma vez que há "um problema de substância" no diploma, ao não clarificar o que é consumo e tráfico de droga.

Conselho de Estado a 5 de setembro

A data, o local e a hora já estão definidos: a 5 de setembro, no Palácio de Belém, às 15h00, o Conselho de Estado reúne-se novamente. Segundo a SIC Notícias, esta reunião retoma a anterior, de 21 de julho, que foi interrompida ao fim de quatro horas, para que o primeiro-ministro, António Costa, viajasse até à Nova Zelândia, onde assistiu ao jogo inaugural da seleção nacional no Mundial de futebol feminino. O chefe de Governo deslocou-se, depois, a Timor-Leste para uma visita oficial. No final da reunião foi referido, em comunicado, que o encontro teve "como tema central a análise da situação política, económica e social".

