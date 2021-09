Teletrabalho: PS e BE aproximam posições para obrigar empresas a pagar despesas

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do Partido Socialista. © Pedro Rocha / Global Imagens

O PS aproximou-se do BE relativamente ao pagamento de custos pelas empresas decorrentes do teletrabalho. Segundo o jornal Público, os socialistas apresentaram, na sexta-feira à noite, uma proposta de substituição do projeto de lei que tinham apresentado em abril relativamente ao enquadramento do teletrabalho. A proposta inicial dos socialistas já previa o pagamento de custos - com luz e internet, por exemplo -, mas "com acordo do empregador". Esta frase já não consta da nova proposta do PS, indo de encontro à posição do Bloco nesta matéria.

Em declarações ao Público, José Soeiro, deputado do BE, afirma que "o PS aceitou o princípio, para nós fundamental, de tornar o pagamento de despesas obrigatório, imperativo, não negociável".

Já a líder parlamentar dos socialistas, Ana Catarina Menes, diz que não houve qualquer acordo com o BE, e que o PS não alterou a posição de que as empresas devem cobrir os custos, dizendo que o regime de teletrabalho já pressupõe um acordo entre as partes, e dentro desse acordo, estão também as despesas. Para a deputada, a posição do PS sempre foi a de que o pagamento de despesas pela empresa é imperativo. Ana Catarina Mendes diz ao Público que se tratou apenas de eliminar o que considera ser uma "redundância", tendo em conta que a regulamentação do teletrabalho será feita no âmbito do Código do Trabalho, e não numa lei à parte.

O PS também remetia, no projeto inicial, o cálculo das despesas para acordo entre empresa e trabalhador e para a negociação coletiva, mas agora elimina essa referência e estabelece, à semelhança do proposta dos bloquistas, que "despesas adicionais" são aquelas "correspondentes à aquisição de bens e/ou serviços de que o trabalhador não dispunha antes, assim como as determinadas em comparação com as despesas homólogas do trabalhador no mesmo mês do último ano anterior à aplicação desse acordo".

O Bloco também apresentou um novo texto, e nele, além de despesas com luz e internet, contempla também custos adicionais com água e climatização como sendo da responsabilidade da empresa.