Temido sai "sem amargos de boca" e vai assumir funções como deputada

O primeiro-ministro, António Costa cumprimenta a demissionária ministra da Saúde, Marta Temido durante a cerimónia de tomada de posse do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

A ex-ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou ontem que sai do Governo "sem amargos de boca", agradeceu aos portugueses e ao seu primeiro-ministro, e adiantou que vai assumir funções como deputada na Assembleia da República.

Marta Temido falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, à saída da cerimónia de tomada de posse do novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na qual esteve presente e foi cumprimentada pelo Presidente da República e primeiro-ministro.

"Não tenho amargos de boca, felizmente. Todos nós temos algumas marcas mais negras no coração mas não tenho amargos de boca", respondeu, depois de ter sido questionada sobre algumas das críticas que lhe foram dirigidas nos últimos meses em que ocupou o cargo.

Temido fez questão de deixar agradecimentos, nos quais incluiu o primeiro-ministro, António Costa, e os portugueses.

"Deixar uma palavra de agradecimento aos portugueses, da parte de quem sempre senti um enorme carinho, à comunicação social que permitiu muitas vezes essa ligação, ao meu primeiro-ministro que sempre me apoiou, aos colegas de Governo, aos dirigentes dos serviços do Ministério da Saúde", enumerou.

Marta Temido, que nas eleições legislativas de janeiro foi cabeça-de-lista do PS pelo círculo de Coimbra, adiantou que vai assumir as suas funções como deputada na Assembleia da República.

"Vou assumir as minhas responsabilidades como deputada pelo meu distrito com muito orgulho e muita honra e, portanto, vou continuar a trabalhar. A política não é necessariamente um exercício que só que se faça no palco ou na exposição, é um exercício de cidadania e eu não acredito em quem diz que não é político. E eu tenho a política dentro de mim, porque isso significa escolhas públicas", rematou.