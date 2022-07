"Temos de criar condições para libertar empresas de alguns constrangimentos"

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. © LUSA

António Costa Silva defende que é preciso equilibrar medidas que favoreçam o crescimento das empresas com salários mais competitivos, e que é essa a intenção do primeiro-ministro. "A questão dos salários é muito importante. Eu penso que a ideia do senhor primeiro-ministro é clara - ele quer um país com empresas mais competitivas e, também, com salários mais competitivos. Agora, nós não podemos exigir às empresas aquilo que elas não podem pagar", disse o ministro da Economia e do Mar no espaço de entrevista Conversa Capital da Antena 1 e Jornal de Negócios.

O governante defende o alívio da carga fiscal sobre as empresas: "Temos de criar condições para libertar as empresas de alguns constrangimentos, é por isso que reduções seletivas do IRC são muito importantes e tudo o que possamos fazer do ponto de vista fiscal". António Costa Silva considera que medidas para dar suporte ao crescimento das empresas são "absolutamente cruciais", mas que "salários mais competitivos" também o são.

O ministro mostra-se convicto que será possível chegar a um acordo na concertação social com os parceiros sociais. "É um pacote global que tem de ser articulado", diz Costa Silva. "Estamos a tentar um acordo da competitividade e dos rendimentos, ver como é que isso se vai propiciar e, sem dúvida, penso que os salários são fundamentais e a defesa do trabalho é fundamental e temos de ter um equilíbrio entre trabalho e capital, que é muito importante para a economia ser saudável".