Três em cada quatro imóveis são vendidos em menos de três meses

© Gerardo Santos/Global Imagens

O setor imobiliário parece estar a dar sinais de uma tendência global de recuperação, destacando-se uma maior dinâmica no mercado com uma redução de 25% do tempo médio entre o momento da angariação de um imóvel e a sua venda. Os dados são da ERA Portugal, que acaba de divulgar os resultados de operação referentes ao segundo trimestre deste ano, revelando também que três em cada quatro propriedades são vendidas em menos de três meses.

Embora os primeiros seis meses do ano tenham ficado abaixo dos valores de 2022, a análise dos últimos meses demonstra a tendência de recuperação, com um crescimento de 5% em maio e de mais 9% em junho, face ao mês anterior.

Já numa avaliação trimestral, a faturação, que atingiu os 21 741 986 euros no segundo trimestre de 2023, registou um crescimento de 9% face ao face aos três meses anteriores em que os resultados se tinham estabelecido nos 19 999 868 euros. No mês de junho, com valores na ordem dos 7 804 287 euros, os números mantiveram-se na mesma linha do período homólogo, apenas com uma variação de -2%.

As vendas são outro indicador que demonstra a tendência de recuperação do setor, tendo sido registada uma subida de 3,5% em número de imóveis vendidos - de 2680 no primeiro trimestre para 2774 no segundo -, e de mais 5,4% no volume dos negócios transacionados, que apresentava valores de 390 760 195 euros nos primeiros três meses do ano, aumentando para os 411 944 869 euros no segundo trimestre.

No que diz respeito ao ticket médio dos imóveis vendidos, a tendência é também para aumentar, embora comece a desacelerar. Ao longo do segundo trimestre de 2023, o crescimento verificado foi de 2,8% em relação aos primeiros três meses do ano e de +0,1% na comparação com o mesmo período de 2022. No entanto, o valor do primeiro semestre deste ano fica 1,9% aquém do último de 2022 e 1,2% acima do período homólogo.

Ainda assim, e mesmo com mais de 51 mil imóveis em carteira, os dados da rede ERA indicam que a oferta continua a reduzir, são menos 4,6% face ao período homólogo e, consequentemente, os preços continuam a aumentar - mais 11,1% nos valores de mercado dos imóveis em carteira.

E se nos primeiros três meses de 2023 houve um aumento do número de imóveis angariados, o que poderia indicar um crescimento na oferta, no segundo trimestre o número voltou a cair 13% face ao período anterior, embora se mantivesse 11% acima na comparação com o segundo trimestre de 2022.

Perfil do cliente

Ao nível dos clientes, a ERA revela que os principais perfis continuam a ser maioritariamente portugueses, embora exista alguma diversidade entre as nacionalidades estrangeiras que recorrem à rede imobiliária para comprar casa. Brasil, Reino Unido, França, Angola, Estados Unidos, Alemanha e Países Baixos - por esta ordem -, são os principais países estrangeiros de onde provêm os clientes.

Em 2023, prevê-se que aumente o impacto de nacionalidades como a italiana ou a chinesa, tendência que já não se verificava entre o Top 10 desde 2020, e também um crescimento do mercado americano, posicionando-se no Top 5.

Relativamente ao número de novos contactos e clientes em base de dados, os números têm estado a subir face aos períodos anteriores, apresentando um crescimento superior a nível de clientes vendedores (+10%) do que a nível de clientes compradores (+6%) face ao primeiro trimestre do ano.