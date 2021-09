Testes PCR no privado custaram 218 milhões aos cofres do Estado

epa08972589 A tray with pcr tests in a test station for Covid-19 coronavirus in Beziers, France, 29 January 2021. EPA/Guillaume Horcajuelo © EPA

O jornal Público noticia nesta segunda-feira que o Estado gastou 218 milhões de euros - entre o início da pandemia e julho deste ano - em testes moleculares para detetar infeções pelo novo coronavírus, realizados nos laboratórios privados.

"O valor faturado entre Março de 2020 e Julho de 2021, conforme reportado pelo Centro de Contacto e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde, totaliza 218.286.208 euros, correspondendo a um total de 3.365.759 requisições faturadas", precisa a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) na resposta ao Público. Ou seja, o que equivale a um preço médio próximo dos 65 euros.

Ainda de acordo com o jornal, este valor é muito significativo se tivermos em consideração que, em 2020, os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as convenções na área das análises clínicas ascenderam a 235 milhões de euros, mais 36% do que no ano anterior (186,4 milhões de euros), segundo o último Relatório Anual do Acesso da ACSS.