Têxteis e vestuário com melhor ano de sempre nas exportações

As exportações de vestuário de tecido estão ainda a sofrer os efeitos da pandemia, com uma quebra nas exportações de 19,1% face a 2019 © Artur Machado / Global Imagens

A indústria têxtil e do vestuário (ITV) fechou o ano de 2021 com exportações recorde de 5.419 milhões de euros, um valor 4% acima do registado em 2019.

Em comunicado, a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal destaca que "a contribuir para este excelente resultado estiveram as exportações de vestuário em malha e de têxteis para o lar". O vestuário em malha, que, com a pandemia, tem registado uma grande procura, assegurou vendas ao exterior de 2.336 milhões de euros, mais 193 milhões do que em 2019. Representa um crescimento de 9% face ao período pré-pandemia. Já os têxteis-lar exportaram 763 milhões de euros, 112 milhões a mais do que em 2019. É um acréscimo de 17%.

Mas nem tudo são boas notícias. O vestuário em tecido "não conseguiu recuperar dos efeitos da pandemia", diz a ATP, sublinhando que foram exportados bens no valor de 796 milhões, o que corresponde a uma quebra de 19% face a 2019, ou seja, a menos 189 milhões de euros.

Em termos de mercados, a associação destaca a performance em França, não só porque "reforçou o segundo lugar do ranking" de destinos, como foi o que "assinalou maior acréscimo, em termos absolutos", com um aumento de 119 milhões de euros, que equivale a um crescimento de 18%. Com 790 milhões de euros, o mercado francês é agora responsável por uma quota de 15% do total das exportações da ITV nacional.

Já os Estados Unidos, que ocupam o quarto lugar na tabela dos principais clientes, foram o destino extra-comunitário que mais cresceu: 447 milhões de euros comprados a Portugal, mais 31,5% do que antes da pandemia, ou seja, mais 107 milhões de euros.

O topo da tabela continua a caber a Espanha, mas este é também o mercado que sofreu a maior perda: foram exportados bens no valor de 1.377 milhões, menos 220 milhões do que em 2019. É uma quebra de 14%. Significa isto que Espanha representa já só 25% das exportações portuguesas de têxteis e vestuário, seis pontos percentuais a menos do que em 2019.

Com uma taxa de cobertura de 127%, a balança comercial da ITV em 2021 teve um saldo de 1.168 milhões de euros, acrescenta ainda a ATP.