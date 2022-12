TotalEnergies investe 100 ME em construção de central solar em Nisa

© Ina FASSBENDER/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Dezembro, 2022 • 18:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A TotalEnergies vai investir 100 milhões de euros na construção de uma central solar, em Nisa (Portalegre), com capacidade instalada de 128 ´megawatts` (MW) e produção anual prevista de 234 ´gigawatts` hora (GWh), disse fonte da empresa esta quarta-feira.

Em resposta à agência Lusa, fonte da TotalEnergies avançou que o investimento na Central Solar de Falagueira será de 100 milhões de euros. A central solar vai começar a ser construída numa área de 230 hectares, a partir de 2023, acrescentou.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a TotalEnergies salienta ainda que este é o "maior investimento" em energias renováveis feito naquela região, com uma produção de energia elétrica suficiente para "suprir 16 vezes" o consumo doméstico do concelho de Nisa.

A empresa, que espera que o projeto esteja concluído em 2024, sublinha que, com a capacidade a instalar e a respetiva produção anual, a central vai permitir evitar a emissão para a atmosfera de "cerca de 31.000 toneladas" de dióxido de carbono (CO2).

"Este projeto já obteve Declaração de Impacte Ambiental favorável pela Agência Portuguesa do Ambiente e Licença de Produção pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)", pode ler-se no documento.

De acordo com os promotores do projeto, "encontra-se a decorrer" o licenciamento camarário, sendo este o "último passo" que permitirá a construção da Central Solar da Falagueira.

"Para além da considerável mais-valia ambiental e contribuição para a segurança energética do concelho e do país, é de salientar a enorme contrapartida financeira que permitirá ao município um encaixe na ordem dos 1,3 milhões de euros, a serem canalizados para benefício do concelho", sublinham ainda no comunicado.