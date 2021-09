Totoloto e Totobola: Valor dos prémios vai subir

Lisboa, 11/08/2017 - boletins dos jogos da Santa Casa. Euromilhões, Totobola e Totoloto (Jorge Amaral/Global Imagens) © Jorge Amaral/Global Imagens

Os prémios nos jogos do Totoloto e Totobola vão subir. No encontro do Conselho de Ministros de 26 de agosto, o governo tinha aprovado a medida e esta foi, nesta segunda-feira, 6 de setembro, publicada em Diário da República entrando, assim, em vigor amanhã.

"Com a presente alteração legislativa visa-se redefinir os limites das percentagens a afetar à integração de prémios de cada um dos jogos, cujo limite máximo passa a ser de 65 % da receita de cada concurso, bem como permitir que o fundo, que garante um montante mínimo para o primeiro prémio nos sorteios do «Totoloto» e assegura, quando necessário, o direito ao pagamento dos prémios de uma categoria especial de prémios nos respetivos concursos, possa igualmente ser utilizado para incrementar o valor do primeiro prémio ou de outras categorias de prémios a concurso. Pretende-se, assim, por um lado, dinamizar o jogo e, por outro, promover uma gestão mais eficiente do fundo para prémios", pode ler-se em Diário da República.

Estes dois jogos sociais do Estado têm a sua exploração atribuída, em regime de exclusividade para todo o território nacional, à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, através do seu Departamento de Jogos. E nos últimos anos têm enfrentado a concorrência de outros jogos como por exemplo o Placard.