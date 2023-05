Trabalhadores com segundo emprego em máximos no arranque do ano

Ribeira, Porto © André Rolo/Global Imagens

Está a crescer de forma significativa o número de trabalhadores que acumulam, pelo menos, dois trabalhos, tendo atingido o valor mais alto desde que há registo nos primeiros três meses do ano. Segundo os dados do INE, o número de pessoas com "atividade secundária" aumentou 4,5% no primeiro trimestre face ao final de 2022.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios que dá conta que, entre janeiro e março, 255 mil pessoas responderam que tinham mais do que um emprego, sendo este o valor máximo da série do INE que se inicia em 2011. São 5,2% da população empregada.

O setor dos serviços é o que tem mais trabalhadores com segundos empregos, são quase 230 mil. Na indústria há 13,7 mil e na agricultura são 11,7 mil.