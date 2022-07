Trabalhadores da TAP protestam contra venda da sede

Greve dos trabalhadores da Groundforce no Aeroporto da Portela Pushback Portway a rebocar um aviao da tap © Goncalo Villaverde

A comissão de trabalhadores (CT) da TAP voltou a contestar a venda dos terrenos onde se contra a sede da companhia aérea. A transportadora já gastou 922 mil euros em obras de remodelação, segundo o relatório e contas de 2020. Este é um dos principais motivos invocados pelos trabalhadores para manifestarem reservas quanto ao anúncio da mudança de instalações. Num comunicado, que data de 18 de julho, e a que o Dinheiro Vivo teve acesso, a CT revela que a administração, liderada pela gestora francesa Christine Ourmières-Widener, voltou a informar os funcionários de que "as instalações correspondentes aos serviços que funcionam nos edifícios do atual campus TAP, que é considerado a sede da companhia, vão mudar de sítio, num raio de 5 a 6 quilómetros do Aeroporto de Lisboa, implicando a deslocação dos trabalhadores e a separação social entre os que saem e os que ficam".

Na mesma nota, a CT pergunta "o que vai acontecer ao refetório, ao infantário, e estacionamento", temendo que os trabalhadores percam essas mais-valias. "Vão retirar ainda mais direitos aos trabalhadores? Para já não falar do acesso à Unidade de Serviços Médicos (UCS)", cujo "acesso será mais difícil", acrescenta a comissão de trabalhadores. Para a CT, "tudo foi engendrado com a finalidade de tornar a empresa apetecível aos privados, cujo objetivo é o lucro". Apesar destas preocupações, o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, já garantiu, no Parlamento, que estava a ser estudada uma solução para que os trabalhadores não perdessem a cantina ou o infantário.

No plano de restruturação da TAP, aprovado por Bruxelas, a companhia, que é 100% do Estado, está obrigada a privatizar parte do capital, libertando-se assim da esfera pública.