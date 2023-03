Trabalhadores dos bares da CP mantêm greve e fazem vigíla na segunda-feira

Comboio Alfa Pendular na estação de Santa Apolonia. © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 03 Março, 2023 • 21:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os trabalhadores dos bares da CP vão manter a greve que está a decorrer e marcaram uma vigília para segunda-feira, nas estações de Campanhã, no Porto, e de Santa Apolónia, em Lisboa, exigindo que a transportadora assuma os contratos.

Em declarações à Lusa, Francisco Figueiredo, da direção nacional da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht), deu conta dos resultados de dois plenários dos trabalhadores da empresa Apeadeiro 2020, que presta este serviço à CP, nas duas cidades.

"Os trabalhadores decidiram manter a greve que se está a realizar e realizar uma vigília no Porto e em Lisboa" na segunda-feira, esperando ainda que "a reunião marcada para o Ministério do Trabalho no dia 8 de março, com a empresa e a CP dê resultados", indicou.

A adesão à greve "é de 100%", disse, sendo que "o que os trabalhadores exigem é que a CP assuma o serviço, rescinda o contrato com a concessionária, que não tem condições para continuar", e "assuma a gestão do serviço de refeições e bares dos comboios de longo curso, alfa pendular e intercidades", bem como os contratos dos trabalhadores. Em causa estão cerca de 130 funcionários.

Segundo informação enviada pela Fesaht, o Governo informou a federação de "que está a ser feita uma consulta ao mercado para entregar a exploração a outra empresa, que o problema será resolvido no prazo de 30 dias e que a CP já rescindiu o contrato de concessão, acrescentando que dará uma informação mais completa na reunião do Ministério do Trabalho que terá lugar dia 08 de março".

"Não é aceitável que os trabalhadores, que já têm o salário de fevereiro em atraso, fiquem mais o mês de março sem salário", disse a federação, acrescentando que, "além disso, os comboios de longo curso não podem legalmente circular sem serviço de bar e refeições".