Transferência de fundo de pensões da Caixa para CGA sem impacto no défice

O ministro das Finanças, Fernando Medina. © LUSA

Dinheiro Vivo 02 Fevereiro, 2023 • 19:55

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a extinção do Fundo de Pensões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e a transferência das suas responsabilidades para a Caixa Geral de Aposentações (CGA). O Ministério das Finanças garante que a operação garante os direitos dos beneficiários do fundo de pensões e é neutra do ponto de vista atuarial e orçamental.

Em comunicado, o Ministério das Finanças explica que em causa estão os encargos financeiros com as pensões dos trabalhadores da Caixa admitidos até 31 de dezembro de 2005 e relativos ao tempo de serviço posterior a 2000, ou seja, um universo de cerca de 13,7 mil beneficiários, 3909 dos quais trabalhadores no ativo e 9759 reformados e pré-reformados.

O ministério liderado por Fernando Medina diz que "a operação, da iniciativa da CGD, foi assessorada tecnicamente pela Inspeção-Geral de Finanças e os estudos atuariais foram acompanhados pela ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, numa perspetiva de análise técnica e de interpretação de resultados", e que "a operação teve o parecer unânime favorável da Comissão de Acompanhamento do Fundo de Pensões da CGD".

As Finanças garantem que se "mantêm as atuais condições para os beneficiários, tanto no caso das pensões em pagamento, como no caso das pensões futuras", e lembra que "estes beneficiários já são hoje subscritores da CGA, sendo as suas pensões já processadas e garantidas por esta Caixa de Previdência - que, no modelo vigente, é hoje ressarcida nessa despesa pelo Fundo de Pensões da CGD".

O governo diz ainda que "o valor a transferir para a CGA assegura integralmente a cobertura das responsabilidades futuras assumidas", que somam 3018 milhões de euros.

Finalmente, o gabinete de Medina garante que a operação não terá impacto no Orçamento do Estado. "Ao contrário do que aconteceu em operações passadas de integração de fundos de pensões da banca na esfera do Estado, a transferência dos ativos não terá qualquer impacto no défice orçamental. O registo dos ativos que passam a integrar a CGA tem por contrapartida o registo das responsabilidades assumidas".

A nota à imprensa explica que a operação acontece em dois passos. Primeiro, com a extinção do fundo de pensões, os ativos são transferidos para a Caixa Geral de Depósitos e as responsabilidades para a Caixa Geral de Aposentações. A Caixa, por sua vez, transfere para a CGA o valor dos encargos assumidos por esta, em numerário, excluindo dessa forma o eventual "risco de gestão e alienação de ativos".

Para o Ministério das Finanças, esta operação traz vantagens, nomeadamente aproximando as condições de operação do banco público às dos bancos privados e aumentando a capitalização da CGA, permitindo-lhe aplicar os seus ativos adicionais na compra de dívida pública portuguesa.