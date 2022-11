Transportes demoram a recuperar da pandemia. Telecomunicações aceleram

No ano passado, o comboio transportou 120,7 milhões de passageiros, uma quebra de 31,2% face a 2019. © Fernando Pereira/Global Imagens

O setor dos transportes foi um dos que mais sentiu os efeitos negativos da pandemia, tendo registado uma contração significativa da atividade em 2020, que acabou por se prolongar por 2021, apesar de alguma recuperação.

"À exceção do transporte de passageiros por metropolitano, que continuou a decrescer em 2021 (-2,4%, após -47,8% em 2020), em todos os restantes modos de transporte o número de passageiros cresceu, mas sem atingir os níveis de 2019", conclui o relatório à atividade divulgado esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As Estatísticas dos Transportes e Comunicações referentes a 2021 dão conta que, no ano passado, o número de passageiros transportados registou quebras de 31,2% no modo ferroviário, de 32,8% no rodoviário, de 41,6% no fluvial e de 57,4% no aéreo face ao ano pré pandémico.

O transporte de mercadorias também ficou abaixo dos níveis de 2019. Segundo o INE, registou-se uma quebra de 5,0% na rodovia, um decréscimo de 0,4% na ferrovia, uma descida de 2,6% no modo marítimo e uma redução de 7,3% em modo aéreo.

Já o setor das comunicações saiu reforçado da covid-19, diz o relatório do INE. As empresas desta área registaram no ano passado acréscimos continuados das principais variáveis financeiras.

O volume de negócios do setor cresceu 7,5% em 2021, para 7,8 mil milhões de euros, após um aumento de 9,5% em 2020. O valor acrescentado bruto aumentou 9,4% em 2021, quando em 2020 já assinalava ium crescimento de 3,3%.

Os acessos à internet continuaram a aumentar (+3,7%, após +4,9% em 2020) com a fibra ótica a crescer a um ritmo assinalável (+12,8%; +14,1% em 2020), lê-se no relatório.

"O número de acessos telefónicos no serviço fixo (+2,0%; +2,4% em 2020), o número de acessos móveis ativos e com utilização efetiva (+5,9%; -0,2% em 2020), o tráfego de voz com origem na rede móvel (tanto em número de chamadas: +6,5%; como em número de minutos: +4,6%) e também o número de assinantes do serviço de televisão por subscrição (+3,0%; +3,9% em 2020) continuaram a crescer em 2021", dizem as estatísticas do setor referentes a 2021.

Só o tráfego postal diminuiu em 2021 (-2,9%), ainda assim menos que no ano anterior (-12,0%).