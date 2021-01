Três comissários europeus em quarentena depois de contacto com João Leão

O ministro das Finanças numa conferência virtual no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia. 08 de janeiro de 2021. © ANTONIO PEDRO SANTOS/LUSA

Três comissários europeus vão ficar em isolamento depois de terem estado com o ministro português das Finanças, João Leão, que testou positivo à covid-19.

Um porta-voz da Comissão Europeia indicou ao Dinheiro Vivo que "os vice-presidentes Executivos Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, assim como a comissária Elisa Ferreira, são considerados pessoas de contacto", ficando em quarentena.

"Estes três membros do Colégio de Comissários foram informados e respeitarão as regras belgas de quarentena a partir de hoje (teste no sétimo dia; quarentena pelo menos até ao resultado do segundo teste; isenção para exercer funções essenciais)", referiu a mesma fonte oficial do executivo comunitário.

Já a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, "nem os outros membros da delegação do Colégio preenchem os critérios para serem considerados pessoas de contacto", detalhou o porta-voz, indicando que "as autoridades portuguesas informaram a Comissão Europeia de que o ministro das Finanças, João Leão, testou positivo à covid-19, após o final da visita do Colégio a Lisboa para reunir com a Presidência Portuguesa da União Europeia."

"A Presidente von der Leyen e o Colégio desejam uma rápida recuperação ao ministro João Leão", referiu o porta-voz da Comissão Europeia.

Tal como acontece no início de cada presidência rotativa, Portugal recebeu na sexta-feira, dia 15 de janeiro, o Colégio de Comissários da Comissão Europeia para uma ronda de reuniões sobre o programa e as prioridades da presidência.

Em Lisboa estiveram oito comissários e a presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen.