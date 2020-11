Três em cada quatro empresas preveem contratar em 2021

© Lusa

Três em cada quatro empresas admitem contratar mais colaboradores em 2021, apesar da situação económica do país e da incerteza da evolução da pandemia. Segundo o Guia do Mercado Laboral 2021, da responsabilidade da Hays, as empresas estão focadas em encontrar profissionais das áreas comercial, de tecnologias da informação, engenharia e de marketing e comunicação.

O documento revela que é na região centro do país que os empregadores demonstram uma maior dinâmica na intenção de contratar (80% das empresas), mas tanto no norte como no sul há 74% dos empregadores a afirmar que querem admitir mais pessoas.

As empresas justificam a necessidade de proceder a contratações em 2021 pelo crescimento do negócio em território nacional e pela recuperação prevista para o período pós-covid-19. Mas apontam dificuldades em recrutar os perfis que procuram para as suas estruturas. Apenas 38% dizem não sentir essa dificuldade.

O guia da Hays, que assenta em inquéritos realizados junto de mais de 600 empregadores e 2700 profissionais, adianta que há 74% de colaboradores com intenções de mudar de emprego, o valor mais alto desde 2014.

O salário é o principal argumento apresentado para esta mudança (68% dos profissionais), seguido das perspetivas de progressão de carreira (67%) e da procura por projetos mais interessantes (60%). Os trabalhadores do setor do retalho são os que demonstram maior disponibilidade para mudar de emprego em 2021.

O relatório revela ainda que 87% dos profissionais qualificados no estrangeiro afirmam que pretendem voltar a trabalhar em Portugal.

"A percentagem de empregadores que pretendem contratar em 2021 é surpreendentemente positiva, se tivermos em conta que ultrapassa as previsões que os empregadores indicaram em anos de crescimento como 2016 ou 2017", considera Paula Baptista, diretora geral da Hays Portugal, que espera que 2021 "seja um ano de recuperação".